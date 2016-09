Şantajcı Moody’s’in oyunu tutmadı

2003 yılında 'tezkere geçmezse notu indiririm' şantajında bulunan, Mayıs 2013'te ise ekonomideki performansı ile dünyaya örnek olan Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmak zorunda kalan Moody's, fabrika ayarlarına geri döndü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz'da Türkiye'nin notunu gözden geçirme sürecini başlatan, Moody's, 23 Eylül"ü 24'e bağlayan gece yarısı kimsenin beklemediği bir not indirimi yaparak, aynı gün kredi derecelendirme kuruluşlarına 'dürüst olun' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine haklı çıkardı. Moody's'in not indirimi için sıraladığı haksız gerekçelere şu ana kadar yabancı yatırımcılar da prim vermedi. Yabancı yatırımcılar 2016'da hisse senedi piyasasında 557 milyon dolar, tahvil-bono piyasasında ise 5.8 milyar dolarlık net alım yaparak, bu yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkeye ilişkin istikrar ve güven algılarını korudu. Not indiriminin ardından dolar uluslararası piyasalarda gece yarısı sadece 1.5 kuruş yükselerek 2.96 TL'ye çıktı.



✔ 27 çeyrek kesintisiz büyüme

✔ 4 milyar $ hazine dış borçlanması

✔ Bütçe fazlası 8 ayda 7.5 kat arttı

✔ % 1.2 bütçe açığı/Milli gelir

✔ % 4.5 cari açık/ milli gelir

✔ 6.3 milyar dolar yabancı girişi



BÜYÜK TEPKİ VAR

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: "Moody's, reform niteliğindeki düzenlemelere gözlerini kapattı. İç ve dış talebin önünün açılmaya, büyümeyi tahrik edecek yatırımların hızlanmaya, faizlerin düşmeye başladığı bir dönemde not indirimi rasyonel değildir".



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok, reformlara devam.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Not indirim kararı Ekonominin makro dinamikleriyle örtüşmüyor."