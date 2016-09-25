  1. 17,5 milyar lira yapılandırılmayı bekliyor
  2. Darbe fırsatçılarına lisans tokatı

Şantajcı Moody’s’in oyunu tutmadı

Şantajcı Moody’s’in oyunu tutmadı
2003 yılında 'tezkere geçmezse notu indiririm' şantajında bulunan, Mayıs 2013'te ise ekonomideki performansı ile dünyaya örnek olan Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmak zorunda kalan Moody's, fabrika ayarlarına geri döndü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz'da Türkiye'nin notunu gözden geçirme sürecini başlatan, Moody's, 23 Eylül"ü 24'e bağlayan gece yarısı kimsenin beklemediği bir not indirimi yaparak, aynı gün kredi derecelendirme kuruluşlarına 'dürüst olun' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yine haklı çıkardı. Moody's'in not indirimi için sıraladığı haksız gerekçelere şu ana kadar yabancı yatırımcılar da prim vermedi. Yabancı yatırımcılar 2016'da hisse senedi piyasasında 557 milyon dolar, tahvil-bono piyasasında ise 5.8 milyar dolarlık net alım yaparak, bu yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkeye ilişkin istikrar ve güven algılarını korudu. Not indiriminin ardından dolar uluslararası piyasalarda gece yarısı sadece 1.5 kuruş yükselerek 2.96 TL'ye çıktı.

✔ 27 çeyrek kesintisiz büyüme
✔ 4 milyar $ hazine dış borçlanması
✔ Bütçe fazlası 8 ayda 7.5 kat arttı
✔ % 1.2 bütçe açığı/Milli gelir
✔ % 4.5 cari açık/ milli gelir
✔ 6.3 milyar dolar yabancı girişi

BÜYÜK TEPKİ VAR
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: "Moody's, reform niteliğindeki düzenlemelere gözlerini kapattı. İç ve dış talebin önünün açılmaya, büyümeyi tahrik edecek yatırımların hızlanmaya, faizlerin düşmeye başladığı bir dönemde not indirimi rasyonel değildir".

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Rating kuruluşlarına vereceğimiz en iyi cevap yapısal reformları daha da hızlandırmak, mali disiplini korumaktır. Durmak yok, reformlara devam.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi: Not indirim kararı Ekonominin makro dinamikleriyle örtüşmüyor."
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  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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kenan kenan

bu kuruluşun personelinin tamamı fetocudur ivedi tutuklanmalılar

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evet1
hayır0
cevapla 25.09.2016 22:15
baltacı baltacı

Moodysin anasını karakaçan kovalasın Osmanlı Paşasının dediği gibi"yıllardır onlar dışardan biz içerden uğraşmamıza rağmen" yıkılmayan bu devlet kökü mazide ati olan bu devlet 2500 yıllık mazisiyle Moodyse papuç bırakır mı üle...

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evet3
hayır0
cevapla 25.09.2016 15:13
Alp Alp

Türkiyede herşey yolunda ,bu ülkedeki dinamizm dünyanın hiçbir ülkesinde yok,bu kuruluş kimden kaç para aldı ona bakmak lazım.Yani sahneye bakmayalım perdenin arkasını kulisi araştıralım kuliste neler oluyor onu görmek lazım.

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evet3
hayır0
cevapla 25.09.2016 12:49
&#246;z.t. öz.t.

abd den ithal mali ithal eden cin almanya dahil is adamlarini toplayin bir sene ithali kessinler ihracati tesvik edin bir yil yabanci oto almayin yerli alin eski telefonu kullanin bakin turkiye hemen on besinci ekonomi olur uyan saf halkim uyan.

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evet4
hayır0
cevapla 25.09.2016 12:00
misafir misafir

reis sizi rezil mi etti niye kızıyorsunuz zaten öylesiniz

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evet5
hayır1
cevapla 25.09.2016 10:14
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