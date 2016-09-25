Şantajcı Moody’s’in oyunu tutmadı

2003 yılında 'tezkeregeçmezse notu indiririm'şantajında bulunan, Mayıs 2013'teise ekonomideki performansı iledünyaya örnek olan Türkiye'ninnotunu yatırım yapılabilir seviyeyeçıkarmak zorunda kalan Moody's,fabrika ayarlarına geri döndü. 15Temmuz darbe girişimi sonrasında18 Temmuz'da Türkiye'nin notunugözden geçirme sürecini başlatan,Moody's, 23 Eylül"ü 24'e bağlayangece yarısı kimsenin beklemediğibir not indirimi yaparak, aynıgün kredi derecelendirmekuruluşlarına 'dürüst olun' çağrısıyapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ıyine haklı çıkardı. Moody's'innot indirimi için sıraladığı haksızgerekçelere şu ana kadar yabancıyatırımcılar da prim vermedi.Yabancı yatırımcılar 2016'da hissesenedi piyasasında 557 milyondolar, tahvil-bono piyasasındaise 5.8 milyar dolarlık net alımyaparak, bu yıl yaşanan tümolumsuzluklara rağmen, ülkeyeilişkin istikrar ve güven algılarınıkorudu. Not indiriminin ardındandolar uluslararası piyasalardagece yarısı sadece 1.5 kuruşyükselerek 2.96 TL'ye çıktı.
✔ 27 çeyrek kesintisiz büyüme
✔ 4 milyar $ hazine dış borçlanması
✔ Bütçe fazlası 8 ayda 7.5 kat arttı
✔ % 1.2 bütçe açığı/Milli gelir
✔ % 4.5 cari açık/ milli gelir
✔ 6.3 milyar dolar yabancı girişi
BÜYÜK TEPKİ VAR BaşbakanYardımcısıNurettinCanikli:"Moody's,reformniteliğindekidüzenlemeleregözlerinikapattı. İçve dış talebin önünün açılmaya,büyümeyi tahrik edecekyatırımların hızlanmaya, faizlerindüşmeye başladığı bir dönemdenot indirimi rasyonel değildir".
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Rating kuruluşlarınavereceğimiz en iyi cevap yapısalreformları daha da hızlandırmak,mali disiplini korumaktır. Durmakyok, reformlara devam.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi:Not indirim kararı Ekonomininmakro dinamikleriyle örtüşmüyor."
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bu kuruluşun personelinin tamamı fetocudur ivedi tutuklanmalılar
Moodysin anasını karakaçan kovalasın Osmanlı Paşasının dediği gibi"yıllardır onlar dışardan biz içerden uğraşmamıza rağmen" yıkılmayan bu devlet kökü mazide ati olan bu devlet 2500 yıllık mazisiyle Moodyse papuç bırakır mı üle...
Türkiyede herşey yolunda ,bu ülkedeki dinamizm dünyanın hiçbir ülkesinde yok,bu kuruluş kimden kaç para aldı ona bakmak lazım.Yani sahneye bakmayalım perdenin arkasını kulisi araştıralım kuliste neler oluyor onu görmek lazım.
abd den ithal mali ithal eden cin almanya dahil is adamlarini toplayin bir sene ithali kessinler ihracati tesvik edin bir yil yabanci oto almayin yerli alin eski telefonu kullanin bakin turkiye hemen on besinci ekonomi olur uyan saf halkim uyan.
reis sizi rezil mi etti niye kızıyorsunuz zaten öylesiniz
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