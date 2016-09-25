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dağıtımı bu yıl devam edecek

Okul sütü dağıtımı bu yıl devam edecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dağıtımının 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 6 Şubat 2017'de başlayacağını ve dönem boyunca devam edeceğini bildirdi. Bakan Çelik, "Okul Sütü Programı kapsamında özel okullar dahil yaklaşık 34 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokuldaki 6 milyon öğrenciye, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre sade, yağlı uzun ömürlü içme sütü dağıtılacak" dedi. Çelik, Okul Sütü Programı ile öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarına işaret etti.
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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