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Markette fiyat vurgunu

Bazı marketlerin kampanya adı altında fiyat oyunu yaptığı öne sürüldü. Örneğin iki yarım kiloluk çay için yapılan indirim aynı markanın bir kilosundan pahalıya geliyor

Markette fiyat vurgunu
Sebze, meyve ve et ının yüksekliğinden şikayet eden tüketicilere, bazı marketlerin diğer ürün gruplarında da fiyat oyunu yaptığı öne sürüldü. Bir market zincirinde bu konuda yaşadığı tecrübesini aktaran ismini vermek istemeyen bir tüketici durumu şöyle aktardı: "Markette promosyon rafında 20 TL'lik yarım kilo çaydan bir paket daha alırsak, ikincisinin yüzde 50 indirimli olduğu yazıyordu. Yani iki paket yarım kiloluk ve toplamda 1 kiloluk çay 30 TL'ye gelecekti. Oysa aynı markanın 1 kiloluk paket fiyatı bir reyon ötede 26 TL idi. Hemen market görevlisini çağırdım. Kem küm etti. Tüketicilerin bu oyunlara dikkat etmesi şart" Marketlerin tüketiciyi yanıltan uygulamaları bununla da sınırlı değil.

DÜŞÜK GRAMAJ
En büyük oyun ise ambalajlı ürünlerde oynanıyor. Ürünün gramajını düşürürken fiyatını aynı oranda indirmeyen birçok market, tüketiciyi mağdur ediyor. Marketlerde bir de kutu oyunu oynanıyor. Tatlı reyonundan baklava almak isteyen tüketicilere kutu hilesi yapılıyor. İki kutuyu iç içe koyup, tatlıyı da bu kutuların içine koyuyorlar. Burada kutuların ağırlığından yararlanılıyor. Bunun gibi birçok konuda tüketici dernekleri uyarılarda bulunuyor.

Özge YAVUZ
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  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ferit ferit

istanbul ankara kazık egede bi adet çaykur rize 500 gr 11 50 kuruş büyük şehirdeyaşanmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.09.2016 18:56
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