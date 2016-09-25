Markette fiyat vurgunu

Sebze, meyve ve et fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden tüketicilere, bazı marketlerin diğer ürün gruplarında da fiyat oyunu yaptığı öne sürüldü. Bir market zincirinde bu konuda yaşadığı tecrübesini aktaran ismini vermek istemeyen bir tüketici durumu şöyle aktardı: "Markette promosyon rafında 20 TL'lik yarımkilo çaydan bir paket daha alırsak, ikincisinin yüzde 50indirimli olduğu yazıyordu. Yani iki paket yarım kiloluk ve toplamda 1 kiloluk çay 30 TL'ye gelecekti. Oysa aynı markanın 1 kilolukpaket fiyatı bir reyon ötede 26 TL idi. Hemen market görevlisini çağırdım. Kem küm etti. Tüketicilerin buoyunlara dikkat etmesişart" Marketlerin tüketiciyi yanıltan uygulamaları bununla da sınırlı değil.
DÜŞÜK GRAMAJ
En büyük oyun ise ambalajlı ürünlerde oynanıyor. Ürünün gramajını düşürürken fiyatını aynı oranda indirmeyen birçok market, tüketiciyi mağdur ediyor. Marketlerde bir de kutu oyunu oynanıyor. Tatlı reyonundan baklava almak isteyen tüketicilere kutu hilesi yapılıyor. İkikutuyu iç içe koyup,tatlıyı da bu kutularıniçine koyuyorlar. Burada kutuların ağırlığından yararlanılıyor. Bunun gibi birçok konuda tüketici dernekleri uyarılarda bulunuyor.
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