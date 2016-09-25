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NASA projesinde imzası

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi'nce (NASA) Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen "Juno" adlı uzay aracını gözleyen yer istasyonunda kullanılan 17 hidrolik motorun, 4 kişilik Türk mühendis tarafından 'da üretildiği bildirildi.

NASA projesinde Bursa imzası

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi'nce (NASA) Jüpiter'e gönderilen "Juno" adlı uzay aracını gözleyen yer istasyonunda kullanılan 17 hidrolik motorun, Türk mühendisler tarafından 'da üretildiği bildirildi.

Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mühendislerden oluşan ekip, 17 özel hidrolik motoru Bursa'daki Bosch Rexroth Fabrikası'nda üretti.

DÖRT KİŞİLİK EKİP YAPTI
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, bu 17 motorun, tamamı Türk mühendislerden oluşan 4 kişilik ekip tarafından Bursa'daki Bosch Rexroth Fabrikası'nda üretildiğini belirterek, "Ekibimiz, her bir parçayı tek tek özel ölçümlerden ve işlemlerden geçirdi. Daha önce Bosch Grubu'nun ana fabrikası Elchingen tarafından gönderilen bu üniteleri, ilk defa Bursa Fabrikası'nda üreterek Amerika'ya sevk ettik" değerlendirmesinde bulundu.
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  • 25 Eylül 2016, Pazar 18:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yaklasan Saat Yaklasan Saat

Jupiter ile Saturn gezegeni niye yer degiştirmişler

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 26.09.2016 02:11
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