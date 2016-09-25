NASA projesinde Bursa imzası

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Jüpiter'e gönderilen "Juno" adlı uzay aracını gözleyen yer istasyonunda kullanılan 17 hidrolik motorun, Türk mühendisler tarafından Bursa'da üretildiği bildirildi.

BOSCH Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mühendislerden oluşan ekip, 17 özel hidrolik motoru Bursa'daki Bosch Rexroth Fabrikası'nda üretti.

DÖRT KİŞİLİK EKİP YAPTI

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, bu 17 motorun, tamamı Türk mühendislerden oluşan 4 kişilik ekip tarafından Bursa'daki Bosch Rexroth Fabrikası'nda üretildiğini belirterek, "Ekibimiz, her bir parçayı tek tek özel ölçümlerden ve işlemlerden geçirdi. Daha önce Bosch Grubu'nun ana fabrikası Elchingen tarafından gönderilen bu üniteleri, ilk defa Bursa Fabrikası'nda üreterek Amerika'ya sevk ettik" değerlendirmesinde bulundu.