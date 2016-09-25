EXPO’ya 2 milyon ziyaretçi akın etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Antalya EXPO'yu şu ana kadar 2 milyon kişinin gezdiğini belirterek, "Biz Türkiye'ye gelen 10 milyon turistin en az yarısını buraya çekmeyi planlıyorduk. Ancak terör olayları, Rusya krizi ve darbe girişimi geldi. EXPO'nun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Buna rağmen çok güzel bir açılış yaptık" dedi. Türkiye'nin burası için yatırdı parayı karşılayamadığını ancak ortaya çok güzel bir eser çıktığının altını çizen Çelik, bu alanın EXPO'nun sona ermesinden sonra nasıl kullanılacağını oturup konuşacaklarını belirtti.