Doany’den 100 yeni proje

Türk Telekom CEO'luğuna yeniden Paul Doany getirildi. Özelleştirmeden sonra Türk Telekom'un dönüşümüne imza atan Paul Doany Türk Telekom'da ikinci dönemine yarın başlıyor. Doany, yeni döneme 1000çalışanla 3 hafta bir araya gelecek ve 100 projeyi hızla hayata geçirecek. Doany, yeni projeyle ilgili hedeflerini şöyle özetledi: "Türkiye'nin her yanına dağılan 1000 Türk Telekom çalışanıyla yüzyüze, onların ofisinde ve çalışma koşullarında görüşeceğim. Onların hayal ettiği çözüm ve projeleri dinleyeceğim. 1000 çalışanla yalnızca Türkçe görüşeceğim. Herkes bütün herşeyi dilediği gibi kendi dilinde anlatacak." Üç hafta boyunca ofise uğramayacağını söyleyen Doany, "Kaybedeceğimiz zamanyok. Sadece yerel değil uluslararası rekabet için çalışan şirketin hızlı davranması şart. Çalışanlarla ortaya çıkardığımız 100 projeyi hızla hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.
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