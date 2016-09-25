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Darbe fırsatçılarına lisans tokatı

Darbe fırsatçılarına lisans tokatı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kargaşayı fırsat bilerek vatandaşa fahiş fiyatlardan satan Giresun'daki OPET bayisinin lisansı iptal edildi. EPDK öte yandan darbe gecesi fahiş fiyat uygulayan İstanbul'da 22, Ankara'da ise 17 firma için soruşturma açılmasına karar verildi.

Barış ŞİMŞEK
Etiketler:
  • 25 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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nihat nihat

İsabet olmuş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.09.2016 23:08
ZALIM ZALIM

EMEKLI ALBAYIN SOYLEDIGI IKINCI DABE PLANIN OLDUGU DOGRUDUR DIKKAT EDELIM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.09.2016 22:02
tr tr

fırsatçılara göz yumulmamalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.09.2016 11:47
mutlu mutlu

ismin ticari hayatını bitireceksin. Halka ihanet eden adam esnaf olmamalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 25.09.2016 08:47
MEHMET MEHMET

acımıyacaksın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.09.2016 08:13
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