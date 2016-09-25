17,5 milyar lira yapılandırılmayı bekliyor

Kredi kartı ve tüketici kredisi bakiyelerini ödemekte zorlanan vatandaşların borçlarının 72 ay vadeyle yapılandırılmasına ilişkin karar kapsamında 17,5 milyar liralık borç yapılandırılmayı bekliyor.

Yapılandırmanın detaylarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili düzenlemesinin ardından netleşmesi bekleniyor. Borçlu durumdaki tüketici lehine "nefes aldıracak" uygulamaların yer alacağı düzenlemeler, ihtiyaç kredilerini ve bireysel kredi kartlarını kapsayacak.

21 Eylül'de alınan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları sonucu, kredi kartlarının mevcut borç bakiyeleri, kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda bir defaya mahsus en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek. İhtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin de borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlanacak.

BDDK verilerine göre, takipteki ihtiyaç kredileri 10,3 milyar lira ve takipteki bireysel kredi kartları 7,2 milyar liraya kadar çıkıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Temmuz 2016 verilerine göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan ihtiyaç ve diğer krediler 19,3 milyon kişiyi, bireysel kredi kartları ise 22,1 milyon kişiyi oluşturuyor.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, 21 Eylül'de alınan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları neticesinde, kredi kartlarında 9 ay olarak uygulanmakta olan genel taksit sınırının 12 aya çıkarıldığını anımsatarak, "Yeni EKK kararlarına göre, sektör ve ürün bazında farklı taksit uygulamalarının korunması öngörülmektedir. Gıda, akaryakıt ve telekomünikasyon ürünlerinde ise taksit imkanı olmayacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Alınan bu tedbirlere ilişkin düzenlemelere son halinin verilmesini ve yayınlanmasını yakından takip ediyoruz. Açıklanan bu düzenleme planlarının ülkemiz ekonomisini canlandırmak üzere olumlu katkılar yapması beklenmektedir." dedi.

"MÜŞTERİLERİN BÜYÜK KISMININ BU FAYDADAN YARARLANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, EKK'nın kararlarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Özellikle kredi kartı taksit sayısının 12'ye kadar çıkartılması, tüketici kredilerinin 48 aya çıkması ve konut kredilerinde peşinat oranının yüzde 20'ye çekilmesi bireysel müşterilerin finansal ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılamasını sağlayacaktır. Bununla birlikte tüketimde yaşanacak artış ekonominin daha da genişlemesini beraberinde getirecektir. Bu kararlar ile birlikte bankamızda da çalışmalara başladık." diye konuştu.

Bülent Taban, yapılandırmayla tüketicilerin hem ödemelerini uygun hale getirmiş olacağını hem de finansal hareketlerinde olumsuz kayıt oluşmadan borçlarını kapayacak pozisyona geleceklerini belirterek, "Kredi kartı borcu olan müşterilerin büyük bir kısmının sağlanan bu faydadan yararlanacağını öngörüyoruz." dedi.

"Taksit sayısının artırılması müşterilere ödeme kolaylığı sağlayacak"

Taksit sayısının artırılmasının müşterilere ödeme kolaylığı sağlayacağını belirten DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Öte yandan, kredi kartlarında taksit sayısının artışı limit kullanım oranlarını da arttırarak kredi kartı kullanılabilir limitlerinin azalmasına yol açacaktır. Bu kapsamda, kredi kartı toplam sektör limitinin gelirin 4 katı ile sınırlanmasında olası bir düzenleme yapılması, taksit düzenlemesinin ekonomiye olan katkısını artıracaktır. Bir başka etken olarak da taksit sayısının uzaması ile birlikte kredi kartı asgari ödeme limitlerinin yüzde 40'tan aşağıya çekilmesi durumunda bu pozitif etki katlanarak artacaktır." diye konuştu.