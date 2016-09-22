Yeni emekliye 3 zam

Bu yıl emekli olanlar şanslı. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2016 zamları, bu yıl içinde emekli olanlara da yansıtılıyor. Bu yıl emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, Ocak'taki yüzde 3.86 + 100 lira artıştan da Temmuz'daki yüzde 3.63'lük zamdan da yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk 6 ayda 223 bin 280 kişiye emekli aylığı bağladı. Bu kişilerden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar, bu yılki 3 zamdan da yararlandı. Önce 2016 Ocak ayı itibariyle aylık tutarları hesaplandı. Buna yüzde 3.86 enflasyon zammı ve 100 lira seyyanen artış eklenerek maaş bağlandı. Bu emekliler, maaşı bağlandıktan sonra yapılan Temmuz ayındaki yüzde 3.63'lük enflasyon zammını da aldı. Temmuz'dan itibaren emekli aylığı bağlanacak kişilerin de önce 2016 Ocak ayı itibariyle aylık tutarı hesaplanıyor. Buna da Ocak'taki yüzde 3.86 ve 100 lira artış ile Temmuz'daki yüzde 3.63'lük enflasyon zammı eklenerek maaş bağlanıyor. Tek şart 31 Aralık 2016'dan önce emekli olmak.