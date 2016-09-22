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TT’den eğitim kampanyası

TT’den eğitim kampanyası
Türk Telekom, yeni müşterisi olacak ailelere 5 farklı ücretsiz eğitim paketi seçeneğinden birini seçme imkanı ve 100 GB fiber limitsiz interneti 69.90 TL'ye sunacak. Kampanyada halihazırda müşterisi olanlara özel Ultra 100 GB internet ve eğitim paketi ayda 63.90 TL'ye verilecek. Annebabalar, kampanyayla kırtasiye ve giyim alışverişlerinde de avantajlara sahip olacak.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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