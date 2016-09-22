Tapu işlemleri ‘cep’e girdi

Çevre ve ŞehircilikBakanlığı Tapu veKadastro GenelMüdürlüğü, tapu ve parselsorgulama işlemlerininakıllı telefonlardan hızlıcatakip edileceği uygulamayıhizmete sundu. Bakanlık'tanyapılan açıklamada,Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğünün, MekansalGayrimenkul Sistemi'ni(MEGSİS) IOS ve Andoridtelefonlara taşıdığı aktarıldı.Açıklamada, uygulamayıcep telefonlarınaindiren vatandaşlarınparsel konumu, tapualanı, niteliği ve paftabilgilerine hızlı bir şekildeulaşabileceği kaydedildi.Vatandaşlar, uygulama ileyapılan işlemin görsellerinede ulaşılabilecek. Uygulama,harita üzerinden ve adrestensorgu yapılabilmesine deolanak sağlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.