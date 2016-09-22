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‘cep’e girdi

Tapu işlemleri ‘cep’e girdi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve parsel sorgulama işlemlerinin akıllı telefonlardan hızlıca takip edileceği uygulamayı hizmete sundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, Mekansal Gayrimenkul Sistemi'ni (MEGSİS) IOS ve Andorid telefonlara taşıdığı aktarıldı. Açıklamada, uygulamayı cep telefonlarına indiren vatandaşların parsel konumu, tapu alanı, niteliği ve pafta bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabileceği kaydedildi. Vatandaşlar, uygulama ile yapılan işlemin görsellerine de ulaşılabilecek. Uygulama, harita üzerinden ve adresten sorgu yapılabilmesine de olanak sağlıyor.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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