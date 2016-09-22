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Sigortacı fazla primi iade etsin

Sigortacı fazla primi iade etsin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta şirketlerinin primlerine yönelik fiyatlarını tek bir sistemle görüntüleyen sistemin rekabet koşullarını artıracağını ifade etti. Palandöken, "Kanun değişikliği yapılmasına rağmen fazladan prim alınmaya devam ediliyor. Sigorta şirketleri bugüne kadar yüksek aldıkları primleri iade etmeli" dedi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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