Palamut bereketi

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana binlerce kasa balığın avlandığı Karadeniz'de yaşanan palamut bereketinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Palamutla ilgili umudumuz sezonun geri kalan bölümü için de devam ediyor. Palamut mutlaka yine göç edecektir" dedi.