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Palamut bereketi

Palamut bereketi
Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana binlerce kasa balığın avlandığı Karadeniz'de yaşanan palamut bereketinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Palamutla ilgili umudumuz sezonun geri kalan bölümü için de devam ediyor. Palamut mutlaka yine göç edecektir" dedi.
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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