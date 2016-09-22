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lar savcılıkta

Mağdurlar savcılıkta
Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın tutuklanması üzerine, şirkete ödeme yapmasına rağmen evlerini teslim alamayan lar, savcılığa başvurdu. Mağdurların avukatı, 'ye maddi destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan Fikret İnan'ın şirketinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesini talep etti. Dilekçede, Nihat Ö. adlı vatandaşın Fi Yapı'ya daire ücretini yatırmasına rağmen kendisine evin tapusunun verilmediği, üstelik ödediği paranın da iade edilmediği belirtildi.

Gülcan DEMİRCİ
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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