Mağdurlar savcılıkta

Fi Yapı Yönetim KuruluBaşkanı Fikret İnan'ıntutuklanması üzerine, şirketeödeme yapmasına rağmenevlerini teslim alamayanmağdurlar, savcılığa başvurdu.Mağdurların avukatı, FETÖ'yemaddi destek sağladığıiddiasıyla tutuklanan Fikretİnan'ın şirketinin TasarrufMevduatı Sigorta Fonu'na(TMSF) devredilmesini talepetti. Dilekçede, Nihat Ö. adlıvatandaşın Fi Yapı'ya daireücretini yatırmasına rağmenkendisine evin tapusununverilmediği, üstelik ödediğiparanın da iade edilmediğibelirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.