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Kumpasçı murakıbı tutuklandı

Kumpasçı BDDK murakıbı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki kişilerin, bazı önemli işadamlarının ve vakıflara ait banka hesaplarının sorgulanması talimatını verdiği iddia edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () murakıbı Oktay Çolak tutuklandı. Bazı yeminli BDDK murakıplarının 17-25 Aralık öncesinde 'nün istediği hesapları, olağandışı şekilde incelemeye aldıkları tespit edilmişti. Söz konusu murakıpların herhangi bir görevlendirme olmadan 2013 yılı Haziran ayı başından 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar hesapları tam 5 bin 270 kez sorguladıkları belirlenmişti. Bu yasadışı sorgulamaların 17-25 Aralık kumpasına hazırlık amacıyla gerçekleştirildiği, bilgilerin örgütün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere temin edildiği ortaya çıkmıştı.

Nazif KARAMAN
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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