Kumpasçı BDDK murakıbı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki kişilerin, bazı önemli işadamlarının ve vakıflara ait banka hesaplarının sorgulanması talimatını verdiği iddia edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) murakıbı Oktay Çolak tutuklandı. Bazı yeminli BDDK murakıplarının 17-25 Aralık öncesinde FETÖ'nün istediği hesapları, olağandışı şekilde incelemeye aldıkları tespit edilmişti. Söz konusu murakıpların herhangi bir görevlendirme olmadan 2013 yılı Haziran ayı başından 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar hesapları tam 5 bin270 kez sorguladıkları belirlenmişti. Bu yasadışı sorgulamaların 17-25 Aralık kumpasına hazırlık amacıyla gerçekleştirildiği, bilgilerin örgütün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere temin edildiği ortaya çıkmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.