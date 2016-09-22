Havalimanı uçuracak

Coldwell Banker Kale Ticari Gayrimenkul DanışmanıÖzgür Tandoğan, 2018 yılında tamamlanacak İstanbul'un 3. Havalimanı'nın Şişli, Esentepe, Gayrettepe ve Levent'te konut metrekare fiyatlarını uçuracağını söyledi. Havalimanı personelinin, pilotların, hosteslerin merkezi konumu nedeniyle Şişli bölgesinde konaklamayı tercih edeceğini belirten Tandoğan, "3. Havalimanı metro istasyonunun ilk istasyon durağının Gayrettepe'de olması sebebiyle de Gayrettepe ve Şişli çevresindeki 0 ve ikinci el konut satışlarında rekor kıracak. Gayrimenkul yatırımı açısından en çok kâr getirecek ilçenin Şişli olması bekleniyor" dedi.
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