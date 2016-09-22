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Güvenlikte temizliği

Güvenlikte FETÖ temizliği
FETÖ temizliğinde sıra şirketlerine geldi. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Sektörün, kamuya hizmet veren yüzde 30'luk bölümünde yüzlerce firma şu an mercek altında. İçişleri Bakanlığı özel güvenlik sektörünü denetlemeye başladı. Bu birçok arınmayı da beraberinde getirecek" dedi. ile ilgili 'sektörde bir şey yok' demenin naif olacağını belirten Kösereisoğlu, "Ama bütün sektörün FETÖ'cü olarak damgalanmasına razı değilim" diye konuştu. Kösereisoğlu, TSK, Emniyet gibi güvenlik birimlerine sızan FETÖ'nün, özel güvenlik şirketlerine de sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydederek, FETÖ'nün ele geçirdiği firmalar varsa, bunların ancak istihbarat ve para kaynağı olarak kullanmış olabileceğine dikkat çekti.

3 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Bereket Yemek, Ulusoy Güvenlik Sistemleri ve Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri şirketlerine kayyum atandı. Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de 15 şirkete kayyum atanmıştı.

Ahmet TOPAL
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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