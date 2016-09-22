Güvenlikte FETÖ temizliği

FETÖ temizliğinde sıra özel güvenlik şirketlerine geldi. Güvenlik ServisleriOrganizasyon Birliği Derneği(GÜSOD) Başkanı MuratKösereisoğlu, "Sektörün, kamuya hizmet veren yüzde30'luk bölümünde yüzlerce firma şu an mercek altında. İçişleriBakanlığı özel güvenlik sektörünü denetlemeye başladı. Bu birçok arınmayı da beraberinde getirecek" dedi. FETÖ ile ilgili 'sektörde bir şey yok' demenin naif olacağını belirten Kösereisoğlu, "Ama bütün sektörün FETÖ'cü olarak damgalanmasına razı değilim" diye konuştu. Kösereisoğlu, TSK, Emniyet gibi güvenlik birimlerine sızan FETÖ'nün, özel güvenlik şirketlerine de sızmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydederek, FETÖ'nün ele geçirdiği firmalar varsa, bunların ancak istihbarat ve para kaynağı olarak kullanmış olabileceğine dikkat çekti.
3 ŞİRKETEKAYYUM ATANDI Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Bereket Yemek, Ulusoy Güvenlik Sistemleri ve Doğu Karadeniz İnşaat Malzemeleri şirketlerine kayyum atandı. Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce de 15 şirkete kayyum atanmıştı.
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