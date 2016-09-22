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Ev almak isteyene hane kredisi

Ev almak isteyene hane kredisi
Emlakçılar, kredi ya da kredi kartı geçmişi olmadığı için bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara yönelik kişiye değil, haneye ya da aileye kredi verilmesi önerisinde bulundu. Emlakçıların 'Aile Kredisi' önerisine destek veren gayrimenkul sektörü temsilcileri de talebin hayata geçmesi halinde konut satışlarında hareketlilik olacağını belirtiyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kredi ve kredi kartı ödemelerini aksattığı için bankalarda çok sayıda sabıkalı vatandaş olduğuna işaret ederek, "Kişiye değil, haneye veya aileye kredi gibi bir çözüm üretilebilir. Satışlarda bu model çok faydalı olur" dedi. GYODER Başkanı Aziz Torun da söz konusu modelin bankaların ticari durumu ile ilgili olduğunu belirtirken, Ali Ağaoğlu da hane kredisinin son derece olumlu bir talep olduğunu ifade etti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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