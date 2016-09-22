Enerjisini güneşten alıyor

Antalya Serbest Bölge'de (ASBAŞ), tamamıyla güneş enerjisiyle çalışan lüks tekne üretildi. Açık denizde 2 aydır denemeleri süren ve başarılı sonuçlar alınan 19 metrelik lüks tekne, Avusturyalı sahibine teslim edildi. Güneş enerjili teknenin fiyatı ise 1.3 milyon dolar olarak açıklandı. 'Solarwave 62' adlı karbon-elyaf malzemeden üretilen ve kamaralarından salonuna lükste sınır tanımayan katamaran yatın üstü güneş panelleriyle donatıldı. Ayrıca yedek olarak da elektrik enerjisiyle yol alabilmesi için jeneratör de mevcut. Aküler tamamıyla dolu haldeyken tekne denizde 20 mil kesintisiz yol alabiliyor. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "Yakıt yerine temiz güneş enerjisi kullanıldığı için sular kirlenmeyecek" dedi.
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