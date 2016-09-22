Domatese kimlik

2014'te başlayan ve 'meyve-sebzeye kimlik kartı' olarak bilinen künye uygulamasında yeni düzenleme geldi. Gümrük Bakanlığı'nın tebliğine göre; künyelerde, ürünün üretim veya ithal edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, ülkeye girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, gideceği yer, üretici bilgileri, miktarı, araç bilgileri, sertifika bilgileri ve bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler yer alacak. Tebliğ ile mahalle arasında kayıt dışı olarak sebze-meyve satanlar kontrol altına alacak, kural dışı faaliyet gösterenlere ceza kesilecek. TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, "Eski düzenlemede bir kamyonda 100 çeşit ürün varsa firma her biri için künye bildirimi yapmıyordu ancak yeni düzenlemeyle her bir ürün için künye taşınması şart oldu" dedi. Mersin Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Refik Canatan da vergisiz satışın biteceğini söyledi.



Pınar ÇELİK NACAR