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300 TL’den az ücret olmayacak

Maliye Bakanı Ağbal, milyonların beklediği düzenlemeyi açıkladı: Hiçbir çalışanın ücreti bin 300 liranın altına düşmeyecek. Gelir bin 300 liranın altına düşmüşse, normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave indirim hesaplayacağız.

Bakan Ağbal müjdeyi verdi
Milyonların beklediği adım geldi. Vergi diliminin değişmesi nedeniyle in bin 300 liranın altına düşmesine izin verilmeyecek. Bunun için hazırlanan formülü Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı. Ağbal, "Son 3 ayda asgari geçim indirimi uygulamasını bir ileri adıma taşıyoruz. Bir kişinin herhangi bir şekilde geliri bin 300 liranın altına düşmüşse normal hesaplanan asgari geçim indiriminin üzerine ilave geçim indirimi hesaplayacağız" dedi.

EKSİK TAMAMLANACAK
Düzenlemeyi anlatan Ağbal, "Mesela evli bir kişi, 2 çocuğu var, Ekim'den itibaren maaşı bin 292 liraya düşüyor, asgari geçim indiriminden sonra hesaplanan maaşı. Yani bin 300 liranın altına yaklaşık 7 lira 23 kuruş daha az maaş alacak. Bir başka örnek çalışan asgari ücretli kişi bekar, Ekim'den itibaren maaşı bin 300 liradan bin 231 liraya düşüyor. Yani 68 lira 99 kuruş daha az maaş alacak. Burada işverenler son 3 ayda bordro üzerinde normal asgari geçim indirimini hesapladıktan sonra herhangi bir şekilde kişinin gelirinin bin 300 liranın altına düştüğünü görürse bu tabloda en altta gözüken rakamlar kadar ilave asgari geçim indirimi uygulayacak. Dolayısıyla işverenlerin ödeyeceği vergi bu kadar azalacak." Böylelikle hükümetin, çalışanların net eline geçen ücretin bin 300 liranın altına düşmemesini sağlayacağını vurgulayan Ağbal, düzenlemenin Ekim'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

MALİYETİ 1 MİLYAR TL
Yaptıkları çalışmada, yaklaşık bin 750 liraya kadar olan ücret gruplarında da bin 300 liranın altına düşme olduğunu gördüklerine dikkati çeken Ağbal, şunları söyledi: "Yani kişinin maaşı bin 700 lira ama Ekim'den itibaren onun geliri de asgari ücretin altına düşüyor. Burada yapacağımız düzenlemede sadece asgari ücret için değil, ücretleri bin 750 liraya kadar beyan edilen tüm ücretliler için bu teşviği vermiş olacağız. Düzenlemenin bütçeye maliyeti yaklaşık 1 milyar lira olacak."
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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