15 milyarlık tatil

RAmazan'ın ardından Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olması turizmciye doping etkisi yaptı. Bayram öncesinde Rusya'nın charter uçuş yasağını kaldırması da turizmciye çifte bayram yaptırdı. Turizmciler, kötü geçen sezonun yaralarını sardı. Yeni Asır'ın haberine göre; Kurban Bayramı'nda Türkiye'de 5 milyon kişi seyahat etti ve turizm tesislerinden faydalandı. Yetkililer, bu bayram Türkiye genelinde turizmde 15 milyar liralık bir parasal hareketin olduğunu, sadece İzmir ve Ege Bölgesi'nde 5 milyar liralık bir paranın ekonomiye girdiğinin hesaplandığını söyledi. İşletmeciler yaz biterken hem masraflarını karşıladı hem de borçlarını ödeme yoluna gitti. Rusya'nın uyguladığı ambargo ve terör olayları ile kötü bir sezon geçiren turizmciler, bundan sonraki süreçte de beklentilerinin turizm teşvik paketinin açıklanması olduğunu dile getirdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Hükümetimize teşekkür ediyoruz. 2 bayramda da tesislerimizin kapısına 'Doluyuz' tabelası astık. Kurban Bayramı daha stratejik bir önem taşıyordu. Yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası halkımızın da desteğiyle turizm sektörü ayakta kaldı" dedi.



22 BİN SEFER, 3 MİLYON YOLCU

Tatilde kredi kartıyla 3.6 milyar liralık harcama yapıldı.

1 milyar liralık uçak; 700 milyon liralık otobüs bileti alındı.

Bayram tatili boyunca İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında 1 milyon 776 bini dış hat olmak üzere toplam 2 milyon 979 bin 509 yolcu seyahat etti.

Atatürk Havalimanı 1 milyon 639 bin 200 yolcu sayısı ile ilk sırada yer alırken, onu 721 bin 872 yolcu ile Antalya Havalimanı izledi.

Bu havalimanlarında 13 bin 339'u dış hat olmak üzere toplam 22 bin 438 uçak seferi yapıldı.



RUS VE ALMANLAR DA BAYRAMDA GELDİ

İç turizmin yanı sıra bayramda Almanya ve Rusya'dan da ciddi bir hareketlilik sağlandığını, özellikle Rusya'dan hem tarifeli hem de charterda yoğun uçuş yapıldığını kaydeden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle konuştu: "Bayramda Rusya ve Almanya'dan da çok ciddi hareketlilik yakaladık. 2 pazarda da ciddi talep artışı var. Bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam eder."

