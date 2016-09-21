TUSKON Başkan Yardımcısı tutuklandı

TUTUKLU SAYISI 30'A ÇIKTI
Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz'ün bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldüğü ve burada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.
Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz ve Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, bir süre önce tutuklanmıştı. Açıkgöz'ün de bugün tutuklanmasıyla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış oldu. 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.
Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli, tutuklu bulunuyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan, TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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