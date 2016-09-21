TUSKON Başkan Yardımcısı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, serbest bırakılmalarının ardından savcılıkça yapılan itiraz sonucu farklı mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 iş insanıyla ilgili süreç devam ediyor.Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz 'ün bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldüğü ve burada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz ve Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, bir süre önce tutuklanmıştı. Açıkgöz'ün de bugün tutuklanmasıyla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış oldu. 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli, tutuklu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan, TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.