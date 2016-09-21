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Başkan Yardımcısı tutuklandı

'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan Başkan Yardımcısı tutuklandı.

TUSKON Başkan Yardımcısı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen kapsamında, serbest bırakılmalarının ardından savcılıkça yapılan itiraz sonucu farklı mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 iş insanıyla ilgili süreç devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 30'A ÇIKTI
Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı 'ün bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldüğü ve burada hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.

Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz ve Üçüncü, bir süre önce tutuklanmıştı. Açıkgöz'ün de bugün tutuklanmasıyla birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanmış oldu. 5 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli, tutuklu bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ayrıca, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan, TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 20:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vampirella

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cevapla 21.09.2016 22:48
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