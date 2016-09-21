Turkcell ‘Umut’ projesini BM’de anlattı

TURKCELL Genel Müdürü KaanTerzioğlu, Birleşmiş Milletler (BM)Özel Sektör Forumu'nda, şirketingeliştirdiği ve mültecilerin hayatınıkolaylaştıracak 'Merhaba Umut'projesini anlattı. Şirketten yapılanaçıklamaya göre, 1.2 milyondan fazlaSuriyeli'ye hizmet veren Turkcell,forumda iletişim sektörünü temsilen yeraldı. 350 uluslararası toplum liderinehitap eden Terzioğlu'nu dinleyenlerarasında, oturumun açılışını yapan BMGenel Sekreteri Ban Ki-moon, KanadaBaşbakanı Justin Trudeau, aktör ve filmyapımcısı Ewan McGregor gibi isimleryer aldı. Terzioğlu, forumda, "Turkcellolarak, ülkemizdeki Suriyeliler'in iletişimihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarınıkolaylaştıracak adımlar atıyoruz" dedi.Turkcell, 'Merhaba Umut' mobiluygulamasıyla tüm operatörlerin Suriyelimüşterilerine hizmet verecek.
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