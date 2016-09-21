Turkcell ‘Umut’ projesini BM’de anlattı

TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu'nda, şirketin geliştirdiği ve mültecilerin hayatını kolaylaştıracak 'Merhaba Umut' projesini anlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.2 milyondan fazla Suriyeli'ye hizmet veren Turkcell, forumda iletişim sektörünü temsilen yer aldı. 350 uluslararası toplum liderine hitap eden Terzioğlu'nu dinleyenler arasında, oturumun açılışını yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aktör ve film yapımcısı Ewan McGregor gibi isimler yer aldı. Terzioğlu, forumda, "Turkcell olarak, ülkemizdeki Suriyeliler'in iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz" dedi. Turkcell, 'Merhaba Umut' mobil uygulamasıyla tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet verecek.