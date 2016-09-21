  1. Hisse önemli
  2. VakıfBank’a uluslararası ödül

Turkcell ‘Umut’ projesini BM’de anlattı

Turkcell ‘Umut’ projesini BM’de anlattı
TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu'nda, şirketin geliştirdiği ve mültecilerin hayatını kolaylaştıracak 'Merhaba Umut' projesini anlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.2 milyondan fazla Suriyeli'ye hizmet veren Turkcell, forumda iletişim sektörünü temsilen yer aldı. 350 uluslararası toplum liderine hitap eden Terzioğlu'nu dinleyenler arasında, oturumun açılışını yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aktör ve film yapımcısı Ewan McGregor gibi isimler yer aldı. Terzioğlu, forumda, "Turkcell olarak, ülkemizdeki Suriyeliler'in iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz" dedi. Turkcell, 'Merhaba Umut' mobil uygulamasıyla tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet verecek.
Etiketler:
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar