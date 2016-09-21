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Radar cezalarına iptal

Radar cezalarına iptal
Maliye Bakanı , "Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kapsamında geçmişte kesilen trafik para cezalarının iptali için bir çalışma var mı?" soruları üzerine, "Burada hakkaniyete ve adalete de uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu konuda bir yasal düzenleme ihtiyacı da var ama bu konuda hiç kimse tereddüt etmesin, gerekeni yaparız" dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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