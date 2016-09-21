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’e baskını

Petkim’e FETÖ baskını
İzmir merkezli olarak İstanbul, Denizli ve Kütahya'da yapılan da; lojmanlarındaki 4 ayrı adrese polis tarafından eş zamanlı baskın düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanıp serbest bırakılan ya da firari şüphelilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmesi üzerine operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda, PETKİM'de çalışan ve daha önce işten çıkarılanların da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda /PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildiği, bazı dijital materyallere el konulduğu, şüphelilere FETÖ üyesi oldukları ve örgüte destek sağladıkları suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında PETKİM tesislerinde daha önce de 2 kez arama yapılmıştı.

Operasyonda FETÖ ile ilişkileri olan PETKİM çalışanlarından bazıları gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve CD'ler de ele geçirildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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