Petkim’e FETÖ baskını

İzmir merkezli olarak İstanbul, Denizlive Kütahya'da yapılan operasyonda;PETKİM lojmanlarındaki 4 ayrı adresepolis tarafından eş zamanlıbaskın düzenlendi. İzmirCumhuriyet Başsavcılığı'nca,tutuklanıp serbest bırakılanya da firari şüphelilerlebağlantılı oldukları iddiasıyla25 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmesiüzerine operasyon düğmesine basıldı.Operasyonda, PETKİM'de çalışan ve dahaönce işten çıkarılanların da aralarında olduğu13 kişi gözaltına alındı.Aramalarda FETÖ/PDYelebaşı Fetullah Gülen'eait kitaplar ele geçirildiği,bazı dijital materyallere elkonulduğu, şüphelilere FETÖüyesi oldukları ve örgüte desteksağladıkları suçlamalarının yöneltildiğiöğrenildi. Soruşturma kapsamında PETKİMtesislerinde daha önce de 2 kez aramayapılmıştı.
Operasyonda FETÖ ile ilişkileri olanPETKİM çalışanlarından bazılarıgözaltına alındı. Yapılan aramalardaörgüt elebaşı Fetullah Gülen'e aitkitaplar ve CD'ler de ele geçirildi.
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