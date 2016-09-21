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Paranızı geri alın

Konut si kullanarak ev alanlar dikkat! Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, uyardı: Ödenen KDV geri alınabilir. Bunun için hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurulması gerekiyor

Paranızı geri alın
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, konutunu finansal kiralama yöntemiyle veya sahip olduğu evi teminat göstererek alan tüketicilerin KDV'den muaf olduğunu belirterek, tüketicilerin konut si kullanarak elde ettikleri daire için ödedikleri KDV'yi geri alabileceklerini söyledi. Vatandaşların ev sahibi olabilmek için kullandıklarını hatırlatan Şahin, kredi kullanıldığında 150 metrekarenin altındaki evler için çekilen tutarın yüzde 1'i, 150 metrekare ve üzeri evler için yüzde 8'i kadar KDV ödendiğini hatırlattı. Şahin, konutun kredi kullanılarak alınması durumunda tüketicilerin ödedikleri KDV miktarını geri alabildiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

16 BİN LİRAYI BULUYOR
"Kullanılan konut kredisi için lar KDV alıyor. Çekilen kredi rakamları yüksek olduğu için KDV oranı yüzde 1 bile olsa yüksek miktarda rakamlar ortaya çıkabiliyor. 150 metrekareden küçük daireler tamam ama 150 metrekareden büyük bir daire almışsanız KDV oranı yüzde 8'e çıkıyor. Toplamda 200 bin liralık bir kredi çekseniz bunun KDV'si 16 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu miktarı inşaat şirketleri ya da müteahhitlere ödüyoruz. Bu durumu inşaat firmaları da bilmiyor. Eğer sizden KDV alınmışsa ve siz kredi ile almışsanız bu KDV'yi geri alabilirsiniz."

NASIL ALINACAK?
Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 4/2 maddesi 'Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir' demektedir. Konutunu finansal kiralama yöntemi veya sahip olduğu konutu teminat göstererek alan tüketiciler KDV'den muaf olduklarını bilmelidir. Tüketicilerimiz, alınan KDV tutarına göre, gerek il ve ilçe hakem heyetlerine gerekse tüketici mahkemelerine başvurarak haksız alınan bu tutarların geri iadesini isteyebilir. 2 bin 320 liraya kadar hakem heyetine başvurun."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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