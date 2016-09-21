Paranızı geri alın

Tüketiciler Birliği BaşkanıMahmut Şahin, konutunufinansal kiralama yöntemiyleveya sahip olduğu evi teminatgöstererek alan tüketicilerin KDV'denmuaf olduğunu belirterek, tüketicilerinkonut kredisi kullanarak elde ettikleridaire için ödedikleri KDV'yi gerialabileceklerini söyledi.Vatandaşların ev sahibi olabilmekiçin konut kredisi kullandıklarınıhatırlatan Şahin, kredi kullanıldığında150 metrekarenin altındaki evleriçin çekilen tutarın yüzde 1'i, 150metrekare ve üzeri evler için yüzde 8'ikadar KDV ödendiğini hatırlattı. Şahin,konutun kredi kullanılarak alınmasıdurumunda tüketicilerin ödedikleriKDV miktarını geri alabildiklerinikaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
16 BİN LİRAYI BULUYOR
"Kullanılan konut kredisi için bankalar KDV alıyor. Çekilen kredi rakamları yüksek olduğu için KDV oranı yüzde 1 bile olsa yüksek miktarda rakamlar ortaya çıkabiliyor. 150 metrekareden küçük daireler tamam ama 150 metrekareden büyük bir daire almışsanız KDVoranı yüzde 8'e çıkıyor. Toplamda 200 bin liralık bir kredi çekseniz bunun KDV'si 16 bin lirayakadar çıkabiliyor. Bu miktarı inşaat şirketleri ya da müteahhitlere ödüyoruz. Bu durumu inşaat firmaları da bilmiyor. Eğer sizden KDV alınmışsa ve siz kredi ile almışsanız bu KDV'yi geri alabilirsiniz."
NASIL ALINACAK? Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 4/2 maddesi 'Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcıtarafından alıcıya iade edilecektir' demektedir. Konutunu finansal kiralama yöntemi veya sahip olduğu konutu teminat göstererek alan tüketiciler KDV'den muaf olduklarınıbilmelidir. Tüketicilerimiz, alınan KDV tutarına göre, gerek il ve ilçe hakem heyetlerine gerekse tüketici mahkemelerine başvurarak haksız alınan bu tutarların geri iadesini isteyebilir. 2 bin 320 liraya kadar hakem heyetine başvurun."
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