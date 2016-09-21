KOSGEB’de himmet karşılığı müdürlük

Fetullahçı TerörÖrgütü/Paralel DevletYapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmakapsamında İzmir merkezli 4ilde ve Ankara merkezli 13ilde operasyon düzenlendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü MaliSuçlarla MücadeleŞube Müdürlüğüekipleriningerçekleştirdiğioperasyonda,aralarında eskiKOSGEB BaşkanıMustafa Kaplan veeşinin de olduğu 36kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlarıniçinde 2008-2014yıllarında KOSGEBBaşkanı olarak görevyapan Kaplan'ın yanısıra, halen görevdeki4 daire başkanı, bazıil ve bölge müdürleride bulunuyor.
VERMEYENİ GÖNDERDİ
Kaplan ile eşinin, örgütadına para topladıkları tespitedilirken, operasyon kapsamındagözaltına alınan il müdürlerininde makam ve mevki karşılığıher ay düzenli 'himmet' verdiğibelirlendi. Mustafa Kaplan'ın,çalışanlardan 'himmet, bağışve kurban' adı altında topladığıparaları örgüte aktardığı, eşininise çalışan eşlerinden aynı şekildepara aldığı tespit edildi. Kaplan'ın,görev aldığı dönemde makam vemevki sahibi yaptığı kişileride 'himmet' vermeye mecburbıraktığı, vermeyenleri isegörevden aldığı iddiaedildi. Öte yandan,Kaplan'ın görev yaptığıdönemde KOSGEB'denFETÖ/PDY'yeait firmalara çoksayıda ihale verildiğibelirlendi.
Mustafa Kaplan
DEVAM EDECEK
KOSGEB tarafındanyürütülen incelemekapsamında dahaönce FETÖ ilebağlantısı olduğutespit edilen 71 kişiişten çıkarılmıştı.Gözaltına alınan kişilerarasında işten çıkarılan isimlerinde bulunduğu belirtildi.Öte yandan gözaltı kararlarının,KOSGEB'in destek programlarıçerçevesinde örgütün yaptığıusulsüzlüklere yönelik olduğukaydedildi. İfadeler doğrultusundaoperasyonun genişleyeceği veörgütün devletten proje desteğiadı altında gerçekleştirilen paratrafiğinin çözüleceği belirtildi.
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