  1. Petkim’e FETÖ baskını
  2. Asgari ücret düşmeyecek

’de karşılığı müdürlük

Ankara merkezli operasyonunda, eski Başkanı Kaplan ve 35 kişi gözaltına alındı. Kaplan’ın karşılığı müdürlük verdiği ortaya çıktı

KOSGEB’de himmet karşılığı müdürlük
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/ PDY) yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde ve Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında eski Başkanı Mustafa Kaplan ve eşinin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların içinde 2008-2014 yıllarında KOSGEB Başkanı olarak görev yapan Kaplan'ın yanı sıra, halen görevdeki 4 daire başkanı, bazı il ve bölge müdürleri de bulunuyor.

VERMEYENİ GÖNDERDİ
Kaplan ile eşinin, örgüt adına para topladıkları tespit edilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan il müdürlerinin de makam ve mevki karşılığı her ay düzenli 'himmet' verdiği belirlendi. Mustafa Kaplan'ın, çalışanlardan 'himmet, bağış ve kurban' adı altında topladığı paraları örgüte aktardığı, eşinin ise çalışan eşlerinden aynı şekilde para aldığı tespit edildi. Kaplan'ın, görev aldığı dönemde makam ve mevki sahibi yaptığı kişileri de 'himmet' vermeye mecbur bıraktığı, vermeyenleri ise görevden aldığı iddia edildi. Öte yandan, Kaplan'ın görev yaptığı dönemde KOSGEB'den FETÖ/PDY'ye ait firmalara çok sayıda ihale verildiği belirlendi.


Mustafa Kaplan

DEVAM EDECEK
KOSGEB tarafından yürütülen inceleme kapsamında daha önce FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 71 kişi işten çıkarılmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında işten çıkarılan isimlerin de bulunduğu belirtildi. Öte yandan gözaltı kararlarının, KOSGEB'in destek programları çerçevesinde örgütün yaptığı usulsüzlüklere yönelik olduğu kaydedildi. İfadeler doğrultusunda operasyonun genişleyeceği ve örgütün devletten proje desteği adı altında gerçekleştirilen para trafiğinin çözüleceği belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar