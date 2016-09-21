  1. Yüksek prime yeni çözüm
  2. Radar cezalarına iptal

Kıdemde sıfır mağduriyet

Tazminat tutarı fon sistemiyle azalmayacak. Emekli olmadan önce de isteyen hesabından para çekebilecek, para kaybı yaşanmayacak

Kıdemde sıfır mağduriyet
Çalışanların sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Hükümet, kıdemde 'sıfır mağduriyet' sözünü tutmak için hem işçi hem işverenin nabzını tuttu. Araştırmada işçilerin yüzde 76'sı kıdem bedellerinin aylık olarak adlarına açılmış ve takip edebilecekleri bir hesaba yatırılmasını istedi. İşverenlerin ise yüzde 81.2'si mevcut durumda aylık, yıllık karşılık ayırmadığını söyledi, yüzde 54.1'i ise aylık prim şeklinde ödenmesini talep etti. İşçilerin yaklaşık yüzde 71'i, işverenin de yüzde 63'ü kıdemde yeni düzenleme istedi.

HEDEF 1 OCAK 2017
Yeni sistemle Kıdem Tazminatı Fonu'yla birlikte Kıdem Garanti Fonu da yaşama geçirilecek. Her iki fon için ilk hesapların 1 Ocak 2017'de açılması hedefleniyor. Şirket iflas ettiğinde, battığında fon devreye girecek. Fon sistemi ile birlikte 1 yıl çalışmaya karşılık 1 aylık brüt ücret tutarındaki tazminat miktarı fonla azalmayacak. Bugün 30 günlük brüt ücrete karşılık gelen 8.3'lük oran işveren payının yanı sıra devlet katkısı, İşsizlik Fonu'ndan yapılacak destekle korunacak. Yeni modele göre, tüm lar yasadan sonra fona dahil olacak ancak geçmiş dönem için tercih hakkı sunulacak. Yeni sisteme geçmeleri durumunda işveren işçi adına toplam prim yatıracak, işçi bu tutarı bir süre çekmeyecek.

ÇALIŞAN DA İŞVEREN DE YENİ SİSTEMİ İSTİYOR
Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatında yapılması planlanan düzenlemeyi 2 farklı araştırma ile hem işçilere hem de işverenlere sordu.

● İşçilerin yüzde 66.5'i kendi işten ayrıldığında; yüzde 35.7'si de işveren tarafından işten çıkartıldığında kıdem tazminatını alamadığını söyledi. İşverenlerin ise yüzde 65.8'inin son 1 yılda kıdem tazminatı ödemesi yapmadığı, belirlendi.

● İşçilerin yüzde 70.6'sı, işverenlerin ise yüzde 62.8'i kıdem tazminatında yeni düzenleme istedi.

● İşçilerin yüzde 43.5'i kıdem tazminatını 5 yıl sonra çekmeyi talep etti.

HAZAL ATEŞ
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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