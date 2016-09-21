Kıdemde sıfır mağduriyet

Çalışanların kıdem tazminatı sorununun çözümü için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldı. Hükümet, kıdemde 'sıfırmağduriyet' sözünü tutmak için hem işçihem işverenin nabzınıtuttu. Araştırmada işçilerin yüzde 76'sı kıdem bedellerinin aylık olarak adlarına açılmış ve takip edebilecekleri bir hesaba yatırılmasını istedi. İşverenlerin ise yüzde 81.2'si mevcut durumda aylık, yıllık karşılık ayırmadığını söyledi, yüzde 54.1'i ise aylık prim şeklinde ödenmesini talep etti. İşçilerin yaklaşık yüzde 71'i, işverenin de yüzde 63'ü kıdemde yeni düzenleme istedi.
HEDEF 1 OCAK 2017
Yeni sistemle KıdemTazminatı Fonu'yla birlikteKıdem Garanti Fonu da yaşamageçirilecek. Her iki fon için ilkhesapların 1 Ocak 2017'deaçılması hedefleniyor. Şirket iflasettiğinde, battığında fon devreyegirecek. Fon sistemi ile birlikte 1yıl çalışmaya karşılık 1 aylıkbrüt ücret tutarındaki tazminatmiktarı fonla azalmayacak. Bugün30 günlük brüt ücrete karşılıkgelen 8.3'lük oran işveren payınınyanı sıra devlet katkısı, İşsizlikFonu'ndan yapılacak desteklekorunacak. Yeni modele göre,tüm çalışanlar yasadan sonra fonadahil olacak ancak geçmiş dönemiçin tercih hakkı sunulacak. Yenisisteme geçmeleri durumundaişveren işçi adına toplam primyatıracak, işçi bu tutarı bir süreçekmeyecek.
ÇALIŞAN DAİŞVEREN DEYENİ SİSTEMİİSTİYOR Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatında yapılması planlanan düzenlemeyi 2 farklı araştırma ile hem işçilere hem de işverenlere sordu.
● İşçilerin yüzde 66.5'i kendi işten ayrıldığında; yüzde 35.7'si de işveren tarafından işten çıkartıldığında kıdem tazminatını alamadığını söyledi. İşverenlerin ise yüzde 65.8'inin son 1 yılda kıdem tazminatı ödemesi yapmadığı, belirlendi.
● İşçilerin yüzde 70.6'sı, işverenlerin ise yüzde 62.8'i kıdem tazminatında yenidüzenleme istedi.
● İşçilerin yüzde 43.5'i kıdem tazminatını 5 yıl sonra çekmeyi talep etti.
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