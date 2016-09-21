Hamburger hedefte

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki çekişme devam ediyor. FIFA, Volkswagen, Bosch,Apple, Deutsche Bank soruşturmaları ile markalar üzerinden büyük bir savaş yaşanıyor. Durmak bilmeyen ticari savaş, son olarak McDonald's'a sıçradı. AB Komisyonu, ABD'li dev fast food zincirine ceza kesti. Komisyon, McDonald's'ın vergi kaçırdığını duyurarak, "Şirketin Avrupa genel merkezi Lüksemburg'da. Burada kurumlar vergisi AB yasalarına göre yüzde 30 olması gerekirken, McDonald's sadece yüzde1.49 vergi ödemiş" denildi. 2009'dan bugüne şirketin AB genelinde 1.8 milyar dolar net kâr elde ettiği belirtilerek, yasal vergilendirmenin uygulanması halinde şirketin ek 560 milyondolarlık ödeme yapması gerektiği ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada ise kendilerinin özel bir muameleye tabi tutulmadıkları dile getirilirken, yasalar çerçevesinde tüm ödemelerin yapıldığı ileri sürüldü. AB Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager ise yasaların AB genelinde tüm şirketler için geçerli olduğunu vurgulayarak, "Amazon gibi daha çok sayıda ABD'li şirket hakkında araştırma başlattık. Sonuçlar ortaya çıktıkça paylaşacağız. Listemiz uzun" dedi. Restleşmenin daha birçok şirkete sıçraması bekleniyor.
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