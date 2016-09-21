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faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (), faiz oranlarını değiştirmeden aynı düzeyde tutma kararı aldı.

Dünyanın beklediği karar açıklandı
Amerikan Merkez Bankası (), Eylül ayı Federal Açık Piyasa (FOMC) toplantısının ardından faizlerde bir değişikliğe gitmediğini açıkladı. Başkent Washington'da başlayan Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, piyasa beklentileri yönünde karar alan FED, yüzde 0,25 ile 0,50 aralığındaki faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 21:45
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