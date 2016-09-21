Asgari ücret düşmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, "Yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranınaltında asgari ücret ödemesiolmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Önümüzdeki ay vergi diliminin değişmesinden sonra bazı asgari ücretlilerin aldığı para bin 300 liranın altına düşebiliyor. Bunu önlemek için bir çalışma yaptı Maliye Bakanlığımız. Böylece yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler, vergiden dolayıkayıpları olmayacak."
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