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düşmeyecek

Asgari ücret düşmeyecek
Başbakan Binali Yıldırım, "Yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılayacak" dedi. Yıldırım, şöyle konuştu: "Önümüzdeki ay vergi diliminin değişmesinden sonra bazı lilerin aldığı para bin 300 liranın altına düşebiliyor. Bunu önlemek için bir çalışma yaptı Maliye Bakanlığımız. Böylece yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun bin 300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler, vergiden dolayı kayıpları olmayacak."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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