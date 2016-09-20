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’a sını aldatma

Twitter’a yatırımcısını aldatma suçlaması
Twitter, bilançosundaki bazı verileri yanlış açıklayarak larını yanıltmakla suçlanıyor. Şirkete dava açan bir yatırımcı, 'ın kullanıcı sayısı ve kullanıcı etkileşimi verileri konusunda hissedarlarını yanlış yönlendirdiğini iddia etti. Twitter yöneticilerinin uzun vadede 1 milyar aylık kullanıcı artışı vaatleri inandırıcı bulunmuyor.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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