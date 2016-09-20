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lara iş imkanı açılıyor

Sığınmacılara iş imkanı açılıyor
Türkiye, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınırına dayanan lara kapılarını açması ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamasının ardından bu kişilerin sisteme entegre edilmesi için düğmeye bastı. Nitelikli sığınmacıların Türkiye içinde değerlendirilmesi için adım atan yetkililer, öncülüğünde özel bir çalışma başlattı. Türkiye'de bulunan eğitim seviyesi yüksek ler aldıkları eğitime göre Türkiye için faydalı olabilecekleri alanlara yönlendirilecek.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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