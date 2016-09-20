Sığınmacılara iş imkanı açılıyor

Türkiye, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınırına dayanan sığınmacılara kapılarını açması ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamasının ardından bu kişilerin sisteme entegre edilmesi için düğmeye bastı. Nitelikli sığınmacıların Türkiye içinde değerlendirilmesi için adım atan yetkililer, TÜBİTAK öncülüğünde özel bir çalışma başlattı. Türkiye'de bulunan eğitim seviyesi yüksek Suriyeliler aldıkları eğitime göreTürkiye için faydalı olabileceklerialanlara yönlendirilecek.
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