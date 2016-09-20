Otoda 20 bin TL indirim

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın Ocak- Ağustos döneminde yüzde 5 daralırken, satışlarını artırmaya çalışan bazı firmaların indirimleri 20 bin liraya dayandı. Avantajlı ve alternatif ödeme seçenekleri sunan Eylül kampanyalarında, dikkati çekici oranlardaki fiyat indirimlerinin yanı sıra 2 yılı bulan 'sıfır faiz'li krediler ve ödemeleri 2017'ye öteleyen fırsatlar öne çıktı. İşte bazı kampanyalar:
Citroen: C1, C3, C4 Cactus, C4 (1.6 HDi Easy hariç), C4 Picasso ve Grand C4 Picasso'larda 30 bin liraya 20 aysıfır faizli kredi imkanı sunuyor. C4 Picasso'da, anahtar teslimde 15bin liralık indirime ek olarak, sıfır faizli kredi kullanmak istemeyenler için 5 bin liralık ek indirim de var.
Peugeot: 208'de 20 bin lira ve 20aya varan sıfır faizli kredi imkanı sunarken, 308'in tüm versiyonlarında geçerli 3 bin liraya kadar indirime ek olarak 30 bin lira 20 ay sıfır faizli kredi seçeneği getiriyor. 301 Allure HDi versiyonunda 5 bin liralık indirime ek olarak 15 bin lira 15 ay sıfır faizli kredi sağlıyor.
Renault: Talisman ve Yeni Megane HB'de 2 farklı finansman seçeneği sunuyor. Dileyen maksimum 75 bin lira kredi ve 48 ay vade için yüzde 0.99 faiz oranından faydalanarak kredi taksitlerinin ilk ödemelerini Ocak 2017'ye erteleyebiliyor.
Toyota: Yaris Hybrid'de 6 binlira indirim veya 24 bin lira 18 ay sıfır faizli kredi fırsatı, Hilux Hi- Cruiser'de 5 bin lira indirim veya 25 bin lira 20 ay sıfır faizlikredi imkanı sunuyor. 3 binliraya varan indirimle sunulan Yaris 1.33 için 17 bin lira ve Hilux 4x2 modelinde 24 bin liralık 12 ayvadeli kredi kullanımında sıfır faiz uygulaması sürüyor.
Volkswagen: Yeni Tiguan modeli hariç, tüm 2016 model araçlarda yüzde 3-10 indirim uyguluyor.
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