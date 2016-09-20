Nükleer kanunu bu yıl çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Nükleer Enerji Kanunu Tasarı Taslağı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini, söz konusu taslağın bu yıl TBMM'ye gönderilmesinin planlandığını belirtti.



ANLAŞMALARA UYGUN

Bir soru önergesini yanıtlayan Albayrak, "Söz konusu kanun tasarısında atık yönetimi ile ilgili hükümler yer almakta olup bu hükümler; atık yönetimine ilişkin uluslararası sözleşme, hükümetler arası anlaşmalar, 5710 sayılı Kanun ve dünya uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır" dedi. Bakan Albayrak, yürütülen diğer mevzuat çalışması olan Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nın hazırlandığını, bu taslağın da bu yıl yasalaşmasının beklendiğini söyledi. Enerji Bakanı Albayrak, bir başka soru önergesine verdiği yanıtta da, EPDK'ya Ocak-Mart 2016 döneminde ulaşan elektrik dağıtım şirketlerini ilgilendiren şikayet sayısı toplamının 2 bin 339 adet olduğunu kaydetti.



CEZA KESİLİYOR

Bakan Albayrak, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecinin tamamlanmasından bu yana mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 20 adet dağıtım firmasının Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı 137 adet fiili ile ilgili olarak yapılan 137 adet soruşturma sonucunda, 43 fiil için toplam 16 milyon 575 bin 798 lira idari para cezası, 94 adedi için de ihtar cezası uygulandığını açıkladı.

