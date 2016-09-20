Nükleer kanunu bu yıl çıkıyor

Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı BeratAlbayrak, Nükleer EnerjiKanunu Tasarı Taslağıüzerindeki çalışmaların devamettiğini, söz konusu taslağın buyıl TBMM'ye gönderilmesininplanlandığını belirtti.
ANLAŞMALARA UYGUN
Bir soru önergesini yanıtlayan Albayrak, "Söz konusu kanun tasarısında atık yönetimi ile ilgili hükümler yer almakta olup bu hükümler; atık yönetimine ilişkin uluslararası sözleşme, hükümetler arası anlaşmalar, 5710 sayılı Kanun ve dünya uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır" dedi. Bakan Albayrak, yürütülen diğer mevzuat çalışması olan Nükleer Enerji AlanındaÜçüncü Kişilere KarşıHukuki SorumlulukHakkında Kanun TasarısıTaslağı'nın hazırlandığını, bu taslağın da bu yıl yasalaşmasının beklendiğini söyledi. EnerjiBakanı Albayrak, bir başka soru önergesine verdiği yanıtta da, EPDK'ya Ocak-Mart 2016 döneminde ulaşan elektrik dağıtım şirketlerini ilgilendiren şikayet sayısı toplamının 2 bin339 adet olduğunu kaydetti.
CEZA KESİLİYOR Bakan Albayrak,elektrik dağıtım şirketlerininözelleştirme sürecinintamamlanmasından bu yanamevzuata aykırı hareket ettiğitespit edilen 20 adet dağıtımfirmasının Elektrik PiyasasıKanunu ve ilgili mevzuataaykırı 137 adet fiili ile ilgiliolarak yapılan 137 adetsoruşturma sonucunda, 43fiil için toplam 16 milyon575 bin 798 lira idaripara cezası, 94adedi için deihtar cezasıuygulandığınıaçıkladı.
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