Kırtasiye vurgunu

Özel okulların eğitim ve yemek ücretlerinden sonra kırtasiye masrafları da dudak uçuklattı. Devlet okulunda fiyatlar 110 liradan başlarken, özel okulların marka ısrarı ve yabancı dil kitapları ile rakamlar 2 bin lirayı aştı
Özel okulların eğitim ve yemek ücretlerinden sonra kırtasiye masrafları da dudak uçuklattı. Devlet okulunda fiyatlar 110 liradan başlarken, özel okulların marka ısrarı ve yabancı dil kitapları ile rakamlar 2 bin lirayı aştı. Özel okulların 40 bin liranın üzerine çıkan eğitim ve 3 bin lirayı aşan yemek ücretlerinden sonra kitap ve kırtasiye masrafları da velileri isyan ettirdi. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 8-10 arasında fiyat artışının yaşandığı kırtasiye masraflarına, yurt dışından ithal edilen yabancı dil kitapları da eklenince fiyatları 2bin lirayı aştı. Tüm Kırtasiyeciler DerneğiBaşkanı Vecdet Şendil, devlet okulunda okuyan bir öğrencinin kitap hariç ortalama kırtasiye masrafının 110 ile 270 lira arasında değiştiğini, özel okullarda bu rakamların 430liraya kadar çıktığını söyledi. Rakamları artıran asıl kalemin yabancı dil kitapları olduğunu belirten Şendil, şöyle konuştu:
ÖĞRETMENLER PAZARLIYOR
"Bu kitaplar ithalatçı firmalar aracılığıyla Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla kitabın fiyatı dışında bir de distribütör komisyonu var. Sadece kitap ücreti 700-bin 300 lira arasında değişiyor. Buna defter, kalem, çanta gibi kırtasiye ürünleri ile kıyafet de eklenince rakam fahiş bir hal alıyor." Okulların marka dayatmasına da değinen Şendil, yıl boyunca marka temsilcilerinin öğretmenlere kitap ve ürün tanıtımı yaptığını, ürünlerin bu şekilde sezon başında okulların listesine girdiğini kaydetti. Devlet okulları 6'lı boya seti isterken, özel okullarda tüm renkler isteniyor. Daha pahalı ürünler talep ediliyor. Burada alışveriş tamamen okulun isteğine göre şekilleniyor. Kırtasiye ürünlerinde Türkiye'de çok ciddi bir rekabet olduğu için ürün fiyatlarında ciddi bir fiyat farkı olmayacağının altını çizen Şendil, "Rakamları artıran kitaplar ve kıyafetler" dedi.
MARKA DAYATMASI
Özel okullar öğrencilere belli markalı ürünleri almaları yönünde baskı yapıyor. Ürün tanıtımlarında ise öğretmenler kullanılıyor. O markayla anlaşma yapan özel okul, böylece iki kere kazanıyor. Olan velinin bütçesine oluyor.
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