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Japon işi

Japon işi
Dünyanın dört bir yanında iş fırsatlarını kovalayanlara, şimdi de Japonya kapısı açılıyor. Halen 7 bini aşkın Türk'ün yaşadığı Japonya, yabancı çalışan sayısını ikiye katlamaya hazırlanıyor. 190 bin yabancı işçi alma hazırlığı yapan Japonya, yurt dışında çalışmak isteyen Türkler'e fırsat sınıyor. Ancak alımlar henüz başlamadı, 'ya çalışmaya gitmek için önceden vize başvurusunda bulunmak gerekiyor. Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Yasutoşi Nişimura, sonbaharda geçirilecek yasa ile yabancılar için staj olanaklarının genişletileceğini belirtti.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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