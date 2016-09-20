Dünyanın dört bir yanında iş fırsatlarını kovalayanlara, şimdi de Japonya kapısı açılıyor. Halen 7 bini aşkın Türk'ün yaşadığı Japonya, yabancı çalışan sayısını ikiye katlamaya hazırlanıyor. 190 binyabancı işçi alma hazırlığı yapan Japonya, yurt dışında çalışmak isteyen Türkler'e fırsat sınıyor. Ancak alımlar henüz başlamadı, Japonya'ya çalışmaya gitmek için önceden vize başvurusunda bulunmak gerekiyor. Eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Yasutoşi Nişimura, sonbaharda geçirilecek yasa ile yabancılar için staj olanaklarının genişletileceğini belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.