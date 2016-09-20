İstihdam 1 yılda 390 bin kişi arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon127 bin kişi oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Haziran'da geçen yıla göre 390 bin kişi artarak 27 milyon651 bin kişiye çıktı, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47.1'de kaldı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 811 bin kişi arttı.
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