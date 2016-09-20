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1 yılda 390 bin kişi arttı

İstihdam 1 yılda 390 bin kişi arttı
Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 10.2 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 127 bin kişi oldu. Türkiye'de edilenlerin sayısı, Haziran'da geçen yıla göre 390 bin kişi artarak 27 milyon 651 bin kişiye çıktı, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47.1'de kaldı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 811 bin kişi arttı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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