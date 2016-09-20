Emekli sevinecek

Emeklilerin gözü kulağı promosyon için gelecek müjdeli haberde. Emeklilere maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, pazarlıkların kısa sürede ve beklentileri karşılayacak düzeyde sonuçlanması isteniyor. Asgari ücretin net bin 300 liraya yükseltilmesi, emekli aylıklarına ekstra artışlar yapılması ve ticari faaliyette bulunan emeklilerden SosyalGüvenlikDestek Primi kesintisinin kaldırılması gibi seçim sürecindeki sözlerini hayata geçiren hükümet, emeklilere banka promosyonu verilmesi vaadini hayata geçirmek için de çalışma yürütüyor. Yaklaşık 11 milyon emekli, SGK ile bankalar arasında yaklaşık 6 aydıryürütülen görüşmeleri merakla takip ediyor.
ÇÖZÜM BEKLENİYOR Süleyman Soylu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iken yaptığı "Çalışmalar teknik olarak tamamlandı" yönündeki açıklaması emeklilerce memnuniyetle karşılanmıştı. Milyonlarca emekli gözünü müjdeli haber için yeni Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanı MehmetMüezzinoğlu'na çevirdi. Türkiye Emekliler Derneği BaşkanıKazım Ergün, pazarlıkların bir an önce sonuçlanması ümidini dile getirerek, "İsteğimiz promosyon meselesinin çözülmesi" dedi.
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