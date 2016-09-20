Bütçe 4.9 milyar lira fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 3.6 milyar, Ocak-Ağustos döneminde de 4.9 milyar lira fazla verdi. Ağustos'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde18.9 artarak 50.9 milyar, bütçe giderleri yüzde 25.9 yükselerek 47.3 milyar liraya çıktı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geçen yılın ilk 8 ayında toplam bütçe fazlasının 639 milyon lira olduğu göz önüne alındığında, bu yıl bütçe performansında 4.2 milyar liralık bir iyileşme olduğu görülmektedir" dedi.
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