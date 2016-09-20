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rekor kırdı

Atatürk Havalimanı rekor kırdı
İstanbul Atatürk Havalimanı, 1 günde bin 500 uçak iniş kalkışıyla yeni bir rekora imza attı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'na 1 günde bin 500 uçağın iniş kalkış yaptığı belirtildi. Bunun bir rekor olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "'na 18 Eylül Pazar günü iç hatlarda 236 uçak kalkış, 245 uçak iniş yaptı. Dış hatlarda ise 513 kalkış, 506 iniş gerçekleşti. Aynı gün havalanan uçak sayısı 749, inen uçak sayısı 751 olmak üzere toplam uçak sayısı bin 500'e ulaştı. Aynı gün hizmet verilen yolcu sayısı ise 156 bin 941 oldu. Böylece Atatürk Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı."
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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