Atatürk Havalimanı rekor kırdı

İstanbul Atatürk Havalimanı, 1 günde bin 500 uçak iniş kalkışıyla yeni bir rekora imza attı. Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'na 1 günde bin 500 uçağın iniş kalkış yaptığı belirtildi. Bunun bir rekor olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Atatürk Havalimanı'na 18 Eylül Pazar günü iç hatlarda 236 uçak kalkış, 245 uçak iniş yaptı. Dış hatlarda ise 513 kalkış, 506 iniş gerçekleşti. Aynı gün havalanan uçak sayısı749, inen uçak sayısı 751 olmak üzere toplam uçak sayısı bin 500'e ulaştı. Aynı gün hizmet verilen yolcu sayısı ise 156 bin941 oldu. Böylece Atatürk Havalimanı'nda tüm zamanların rekoru kırıldı."
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