Asgari ücretliye müjde

5 milyona yakın asgari ücretliyi rahatlatacak açıklama geldi. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, ‘Aylık ücrette 70 liralık kayıp olmayacak. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak’ dedi.
Yaklaşık 5 milyon asgari ücretliye iyi haber... Ocak'tan itibaren net bin 300 liraya çıkan asgari ücrette vergi nedeniyle kayıp olmayacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu konudaki tartışmalara "Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak" sözleriyle son noktayı koydu. Bu yıl için net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücretin Ekim'de bir üst vergi dilimine dahil edilip edilmeyeceği konusu milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyordu. Asgari ücretin Ekim'den itibaren yüzde 15 yerine yüzde20'lik vergi dilimine dahil edilmesi halinde asgari ücretlilerin aylık gelirinin yaklaşık 70 lira azalması söz konusu olacaktı. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, bu konuda müjdeli haberi verdi. Müezzinoğlu, "Asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 lirayatamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bu hafta veririz" dedi.
ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI
Asgari ücretin bin 300 lirada sabit bırakılması için hükümetin birkaç seçeneği bulunuyor. Maliye Bakanlığı'nın alanı olan artan gelire göre vergilendirme sisteminde yapılabilecek bir değişiklik ücretli tüm çalışanların maaşlarında bir değişiklik anlamına geliyor. Diğer seçenekler arasında ise maaşlı çalışanların gelirlerindeki vergi dışı kesintilerde yapılabilecek değişiklikler ön plana çıkıyor.
3 FORMÜL GÜNDEMDE Sorunun çözülmesi için uzmanlar 3 formül üzerinde çalışıyor. Birincisi, asgari ücretin vergi dilimi sisteminden istisna tutulması. Ancak buna Maliye sıcak bakmıyor. İkinci yöntem ise yüzde 15 için belirlenen 12 bin 600 liralık matrahın yükseltilmesi olacak. Bu yöntemle asgari ücretin yüzde 20'lik dilime geçmesi önlenerek, kesintinin iptal edilmesi amaçlanıyor. Üçüncü yöntem ise Asgari Geçim İndirimi'nin artırılması.
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