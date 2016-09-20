2 milyon kişiye indirim müjdesi

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin Orhan, bu indirimden yararlanabilecek 4/b sigortalıları açıkladı. Buna göre köy ve mahalle muhtarları, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları ve tarımsal faaliyette bulunanlar indirimden yararlanacak.
82 TL'LİK İNDİRİM
4/b sigortalıları, uzun vadeli sigorta kolları (yüzde 20), genel sağlık sigortası (yüzde 12,5) ve iş kazası meslek hastalığı (yüzde 2) olmak üzere toplam yüzde 34,5 oranında prim ödüyorlar. 5 puanlık indirim sonrası bu oran yüzde 29,5 olacak. Brüt asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir 4/b'li, aylık (1.647 x 0,345) 568,22 TL prim ödüyor. İndirim sonrası bu rakam 82 TL düşecek ve (1.647 x 0,295) 485,87 TL olacak. Tavandan prim ödeyen bir 4/b'linin indirim tutarı ise 535 TL'ye kadar çıkabilecek.
"PRİM TAHSİLATINA OLUMLU YANSIYACAK"
2008 Ekim ayından beri, primini düzenli ödeyen işverenler için 5 puanlık prim indiriminin zaten uygulandığını belirten Orhan SGK'nın prim tahsilatında önemli bir iyileşme sağladığını belirtti. Orhan "Şimdi aynı indirim 4/b sigortalılarına da yansıtılıyor ve yine SGK prim tahsilatına olumlu yansıması bekleniyor" diye sözlerini sonlandırdı.
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Emeklilikte yaşa takılanlar da devletimizden bir düzenleme beklemekteler...
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