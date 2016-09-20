  1. Araç sürücüleri dikkat! Artık zorunlu hale getirildi

2 milyon kişiye indirim müjdesi

'lular için prim indirimi uygulaması 1 Ekim'de başlıyor. Bu kapsamda çalışanların primleri 5 puan düşürülecek. Böylece prim oranları yüzde 34.5'tan yüzde 29.5'a inecek. İndirimle 568 TL olan prim tutarı, 485 liraya kadar inecek. İndirimden yaklaşık 2 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

Milyonlarca kişinin beklediği haber geldi
7 Eylül 2016 tarihli 'de yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 4/b () sigortalılarına 5 puanlık prim indirimi imkanı getirildi. Uygulama ile isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere 4/b kapsamında sigorta primi ödeyenler, primlerini düzenli ödemeleri halinde yüzde 5 prim indiriminden yararlanabilecekler.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin Orhan, bu indirimden yararlanabilecek 4/b sigortalıları açıkladı. Buna göre köy ve mahalle muhtarları, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları ve tarımsal faaliyette bulunanlar indirimden yararlanacak.

82 TL'LİK İNDİRİM
4/b sigortalıları, uzun vadeli sigorta kolları (yüzde 20), genel sağlık sigortası (yüzde 12,5) ve iş kazası meslek hastalığı (yüzde 2) olmak üzere toplam yüzde 34,5 oranında prim ödüyorlar. 5 puanlık indirim sonrası bu oran yüzde 29,5 olacak. Brüt asgari ücret üzerinden prim ödeyen bir 4/b'li, aylık (1.647 x 0,345) 568,22 TL prim ödüyor. İndirim sonrası bu rakam 82 TL düşecek ve (1.647 x 0,295) 485,87 TL olacak. Tavandan prim ödeyen bir 4/b'linin indirim tutarı ise 535 TL'ye kadar çıkabilecek.

"PRİM TAHSİLATINA OLUMLU YANSIYACAK"
2008 Ekim ayından beri, primini düzenli ödeyen işverenler için 5 puanlık prim indiriminin zaten uygulandığını belirten Orhan SGK'nın prim tahsilatında önemli bir iyileşme sağladığını belirtti. Orhan "Şimdi aynı indirim 4/b sigortalılarına da yansıtılıyor ve yine SGK prim tahsilatına olumlu yansıması bekleniyor" diye sözlerini sonlandırdı.
Etiketler: , ,
  • 20 Eylül 2016, Salı 12:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
bahattin bahattin

Emeklilikte yaşa takılanlar da devletimizden bir düzenleme beklemekteler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 13:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar