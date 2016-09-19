Ziraat’ten afetzede üreticiye destek

Ziraat Bankası'nca, afetlerden zarar gören üreticilerin kullandığı düşük faizli kredilere ilk yıl yüzde 3, sonraki yıllarda ise cazip faiz oranlarıyla 5 yıla kadar yeniden yapılandırma imkanı sağlandığı bildirildi. Banka'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Böylece üreticilerin mevcut borcunun en az 5 yıllık bir süreçte ödenmesine imkan sağlayacak daha uzun vadeli ve esnek ödeme koşulları sunulmaktadır" denildi.