Türkiye yatırımcıya cennet olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi'nin ardından, Üretim Reform Paketi'nin de Meclisten geçmesi halinde Türkiye, yatırımcılar için bir cennet olacak" dedi. Ar-Ge Reform Paketi ile araştırma, geliştirme merkezlerine ve araştırma, geliştirme yapmak isteyenlere önemli destek ve teşvikler sunduklarını söyleyen Özlü, Üretim Reform Paketi'yle de sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak ve daha çok desteklemek istediklerinin altını çizdi.