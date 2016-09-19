Türkiye yatırımcıya cennet olacak

33 / 20
34 / 19
30 / 12
24 / 6
29 / 13
33 / 13
29 / 15
29 / 24
21 / 2
26 / 15
35 / 19
34 / 15
32 / 14
34 / 14
25 / 6
34 / 16
29 / 12
23 / 10
30 / 10
33 / 14
35 / 17
29 / 20
31 / 11
29 / 10
34 / 17
33 / 15
34 / 15
33 / 17
30 / 11
27 / 10
22 / 5
31 / 15
33 / 18
29 / 19
25 / 8
25 / 13
31 / 19
28 / 13
31 / 11
32 / 22
34 / 21
34 / 19
34 / 15
29 / 11
22 / 4
29 / 9
29 / 9
31 / 13
32 / 18
29 / 11
33 / 20
35 / 20
30 / 14
29 / 11
29 / 16
35 / 18
31 / 19
32 / 21
32 / 15
27 / 14
27 / 13
29 / 10
29 / 19
33 / 19
28 / 17
36 / 19
30 / 20
32 / 18
28 / 20
27 / 8
35 / 21
29 / 19
29 / 19
31 / 11
27 / 19
29 / 12
30 / 13
22 / 10
31 / 19
27 / 10
29 / 20
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi'nin ardından, Üretim Reform Paketi'nin de Meclisten geçmesi halinde Türkiye, yatırımcılar için bir cennet olacak" dedi. Ar-Ge Reform Paketi ile araştırma, geliştirme merkezlerine ve araştırma, geliştirme yapmak isteyenlere önemli destek ve teşvikler sunduklarını söyleyen Özlü, Üretim Reform Paketi'yle de sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak ve daha çok desteklemek istediklerinin altını çizdi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.