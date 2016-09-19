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: ler esnafı zorluyor

TESK: Kermesler esnafı zorluyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, her köşede kurulan lerin sergiledikleri ürün çeşitliliğiyle adeta AVM'ler gibi esnafla yarışır hale geldiğini belirtti. Kermes adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkanlarda, havaların ısınmasıyla da boş arsa ve caddelerde alışveriş çadırı kurarak haksız rekabetin devam ettirildiğini kaydeden Palandöken, kermeslere çekidüzen getirilmesini istedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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