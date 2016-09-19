TESK: Kermesler esnafı zorluyor

Türkiye Esnaf veSanatkarları Konfederasyonu(TESK) Başkanı BendeviPalandöken, her köşede kurulankermeslerin sergiledikleri ürünçeşitliliğiyle adeta AVM'ler gibiesnafla yarışır hale geldiğinibelirtti. Kermes adı altındavergisiz, stopajsız ve masrafsız boşdükkanlarda, havaların ısınmasıylada boş arsa ve caddelerde alışverişçadırı kurarak haksız rekabetindevam ettirildiğini kaydedenPalandöken, kermeslere çekidüzengetirilmesini istedi.
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