Tarladan sofraya 5’e katladı

Domatesteki yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Eskişehir'de, tarlada ürünün kilogram fiyatının 30 kuruşa kadar inmesi nedeniyle çiftçiler mahsulü toplamadı. Tarlada dip yapan domates, marketlerde ise beklenen fiyat seviyesine gerilemedi. Marketlerde en düşük domates fiyatı 1.50 lira olurken, 10 liraya kadar çıkan fiyatlar tüketiciye pes dedirtti. Tarlada 30 kuruş olan domatesin en az 5 katı fiyatla sofraya gelmesi, hem üreticiyi hem tüketiciyi isyan ettirdi. Çiftçi domatesi maliyetini geçtiği için toplayamamaktan, tüketici de ucuza ulaşamamaktan şikayet etti. Tepebaşı Ziraat Odası BaşkanıSüleyman Buluşan, fazla üretim ve yeterli pazarın olmamasının üreticiyi mağdur ettiğini anlatarak, "Ürün bol, ancak bu bolluk üreticiye kâr olarak yansımadı. Birçok üretici domatesini tarlada bıraktı" diye konuştu.
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