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Tarladan sofraya 5’e katladı

Tarladan sofraya 5’e katladı
Domatesteki yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Eskişehir'de, tarlada ürünün kilogram nın 30 kuruşa kadar inmesi nedeniyle çiftçiler mahsulü toplamadı. Tarlada dip yapan , marketlerde ise beklenen fiyat seviyesine gerilemedi. Marketlerde en düşük domates fiyatı 1.50 lira olurken, 10 liraya kadar çıkan fiyatlar tüketiciye pes dedirtti. Tarlada 30 kuruş olan domatesin en az 5 katı fiyatla sofraya gelmesi, hem üreticiyi hem tüketiciyi isyan ettirdi. Çiftçi domatesi maliyetini geçtiği için toplayamamaktan, tüketici de ucuza ulaşamamaktan şikayet etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, fazla üretim ve yeterli pazarın olmamasının üreticiyi mağdur ettiğini anlatarak, "Ürün bol, ancak bu bolluk üreticiye kâr olarak yansımadı. Birçok üretici domatesini tarlada bıraktı" diye konuştu.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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