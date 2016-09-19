Ondan hızlısı yok

Otomobil üreticileri model yarışında hız limitlerini de zorluyor. Dünyanın en hızlı otomobilleri sıralaması neredeyse her yıl değişiyor. Firmaların hız rekabeti adeta uçakla yarışan araçlar ortaya çıkarıyor. Şimdilik dünyanın en hızlı otomobili unvanını ise saatte tam 435 kilometre hıza ulaşan Hennessey Venom GT elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise 431 kilometre hıza ulaşabilen Bugatti Veyron Super Sport yer alıyor. İşte ilk 10'da yer alan diğer otomobiller:



♦ Koenigsegg Agera R: Saatte 418 kilometre hıza ulaşabiliyor.

♦ SSC Ultimate Aero: 413 kilometre ile en hızlılar listesinde.

♦ Saleen S7: Saatte 399 kilometre hıza kadar çıkıyor.

♦ Koenigsegg CCX: Araç 394 kilometre hıza ulaşabiliyor.

♦ Mclaren F1: 386 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

♦ Zenvo ST1: Saatte 374 kilometre hıza ulaşabiliyor.

♦ Pagani Huayra: 370 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

♦ Noble M600 Gumpert Apollo: 362 kilometre hıza ulaşıyor.