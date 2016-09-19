Madenciliğe veri bankası

Enerji Bakanlığı, Türkiye'deki maden sahalarının veri bankasını oluşturmak için harekete geçti. Her türlü numune ve maden sahalarına ilişkin verilerin raporlanması sayesinde, bir yerde ikinci kez sondaj yapılmasının önüne geçilecek. Yatırımcıyı büyük bir maliyetten kurtaracak bu adımın yanı sıra, oluşturulacak ulusal maden raporlama sistemi sayesinde Türk mühendisleri de büyük imkan yakalayacak. 'Yerli Kaynakları EkonomiyeKazandırma' hamlesi başlatan bakanlık, şimdi de hamleyi 'Milli Maden VeriBankası' ile taçlandırılacak. Maden aramaları ve yapılan araştırmalar sırasında elde edilen her türlü sondaj karotu, madenlerin kırıntı örnekleri, jeolojik örnekler ve bu örneklere ait tüm analiz, harita ve diğer bilgiler maden veri bankası olarak tanımlanan Karot BilgiBankası'nda depolanacak.
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